Nick Kyrgios, battutaccia contro Sabalenka: "Ma secondo voi..."

"Vincerò 6-2": l'australiano Nick Kyrgios lo ha detto a proposito del match in programma a Hong Kong a gennaio 2026 contro Aryna Sabalenka, tennista numero uno al mondo. Facendo battute da spaccone, insomma, ai microfoni di un podcast Kyrgios ha detto: "Pensi davvero che dovrò impegnarmi al 100%?". E alle sue parole ha replicato il tennista russo-kazako Alexander Bublik, di recente sconfitto da Jannik Sinner agli Us Open, che ha espresso non poche perplessità sulla effettiva capacità di sconfiggere Sabalenka, aggiungendo anche che, in rappresentanza della squadra maschile, sarebbe stato meglio scegliere qualcun altro.

Il duro giudizio di Bublik, però, sembra non aver scalfito affatto Kyrgios, che anzi è apparso ancora più esaltato. "Sono davvero emozionato per quella partita – ha detto l'australiano – perché so che giocherò contro un'avversaria che ha una grande personalità ed è una grande tennista". Ma Bublik ha insistito: "Sai, è davvero buffo che tu sia convinto di poter vincere contro Aryna".