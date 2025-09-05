Jannik Sinner in finale agli Us Open? Chi ci sarà a vederlo

Donald Trump agli Us Open. Il presidente degli Stati Uniti assisterà alla finale maschile del torneo di tennis di domenica. La Casa Bianca ha confermato la sua presenza all'atto conclusivo del torneo del Grande Slam sul cemento di Flushing Meadows, a cui il tycoon ha assistito più volte in passato. Trump dovrebbe recarsi a New York per un giorno e tornare a Washington dopo la partita, che inizierà alle 14 ora locale (le 20 in Italia). Il campione in carica e testa di serie numero 1, Jannik Sinner, giocherà in semifinale nella notte contro Felix Auger-Aliassime. L'altra semifinale vedrà questa sera Novak Djokovic al cospetto di Carlos Alcaraz.

Nel frattempo Auger-Aliassime, in conferenza stampa, ha analizzato i progressi di Sinner nelle ultime due stagioni: "È migliorato molto. Bisogna riconoscere i meriti quando sono dovuti. Quando qualcuno lavora duro, migliora e arriva a quel livello, non puoi fare altro che toglierti il cappello. Ovviamente è quello che spero di fare anch'io nella mia carriera: migliorare in quel modo. Lo scenario ideale sarebbe stato batterlo a Cincinnati, ma se dovessi affrontarlo nel prossimo turno, ora so meglio cosa aspettarmi. Prima di quella partita non giocavamo contro dal 2022".