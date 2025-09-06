Sinner, perché ha chiamato il fisioterapista: paura alla fine del secondo set

Problema agli addominali per Jannik Sinner al termine del secondo set contro il canadese Felix Auger-Aliassime nella semifinale degli Us Open. Ne ha parlato Simone Vagnozzi, l’allenatore del numero uno del mondo: “Sinner nel secondo set ha avuto un problema agli addominali. Negli spogliatoi è stato trattato dal fisioterapista. Si è ripreso bene, ma all’inizio del terzo set non voleva forzare". Il 24enne, insomma, ha avuto bisogno di un “medical timeout” a un certo punto del match.

"L’infortunio ha condizionato il suo rendimento nel secondo set: gli avevamo detto di servire in un certo modo, ma non se l’è sentita. Anche nel gioco, ha preferito colpire verso il centro del campo esponendosi ai colpi a uscire di Auger-Aliassime, che ha giocato una partita straordinaria. Dopo però ha riacquistato gli automatismi normali”, ha proseguito Vagnozzi, che ha ammesso come questo sia stato un match più sofferto del previsto. “Jannik che ci ha abituato troppo bene”, ha sottolineato.