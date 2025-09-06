Sinner, soffre ma conquista la finale degli Us Open: "Partita dura"

Jannik Sinner ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime e ha conquistato la finale degli Us Open, dove incontrerà Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha vinto 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. La partita è durata 3 ore e 21 minuti.
"Una stagione fantastica. E trovarmi in un'altra finale di Slam alla fine della stagione è bello. È stata una partita dura, sono molto contento", ha detto Jannik Sinner dopo aver conquistato la finale. Poi ha rassicurato tutti sul suo stato di salute dopo la breve pausa per ricevere cure mediche alla fine del secondo set. "Nulla di preoccupante", ha spiegato. Al termine del secondo set, perso, il numero uno al mondo aveva chiamato il suo fisioterapista ed è sembrato indicargli l'addome.
Jannik Sinner in finale agli Us Open? Chi ci sarà a vederloDonald Trump agli Us Open. Il presidente degli Stati Uniti assisterà alla finale maschile del torneo di tenn...
"Per me è una stagione incredibile, tanta roba - ha proseguito l'azzurro -. È stata una partita pazzesca, molto difficile, contro un avversario che ha alzato decisamente il suo livello di gioco. Ho avuto anche qualche problema a livello fisico, ma alla fine tutto bene. Nulla di grave. Nessuna scusa se ho perso un set e nemmeno per la finale con Carlos". Proprio sul match contro Alcaraz ha detto: "Vediamo come andrà, lui sta giocando molto bene, non ha perso neanche un set. Ma ho le giuste sensazioni".