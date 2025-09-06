Sinner, guanto sulla testa: cos'è successo prima della semifinale

"Continuano i pre-match 'tranquilli' di Sinner e il suo team": in un video girato prima della semifinale degli Us Open tra il campione azzurro e il canadese Felix Auger-Aliassime, poi vinto da Sinner, c'è il 24enne altoatesino che scherza e si rilassa prima di scendere in campo. Nel filmato, già diventato virale sui social, lo si vede mentre prova a mettere un guanto di lattice sulla testa del suo osteopata Andrea Cipolla, che nel frattempo veniva tenuto fermo.

Un'imboscata scherzosa che sembra quasi essere diventata un rito. Un siparietto simile è avvenuto anche prima della partita con Lorenzo Musetti sempre agli Us Open. In quel caso Sinner e il suo team avevano ingannato l'attesa con una partita a calcio e con un "attacco" a Cipolla. Un modo per stemperare la tensione del momento e farsi due risate nell'attesa di giocare.