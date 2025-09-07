Sinner-Alcaraz, prezzo folle per i biglietti

Se a Wimbledon servivan o almeno 20 mila euro per comprare un biglietto per la finale Sinner-Alcaraz, allo US Open la situazione non è tanto diversa. Nonostante l'Arthur Ashe abbia circa 10 mila posti in più del Centrale di Londra, i costi non sono poi così tanto minori. Per un biglietto nelle prime file bisognerà arrivare a pagare fino a 15-20 mila dollari.

È attesa per la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . I due big del tennis giocheranno il torneo statunitense domenica 7 settembre. Solo però i più fortunati potranno vederla all'Arthur Ashe, lo stadio più grande del mondo del tennis (può ospitare quasi 24 mila persone). D'altronde i prezzi sono a dir poco esorbitanti.

Per chi invece si accontenterà di assistere al match dalla piccionaia - e sull'Arthur Ashe si è davvero in alto, d'altronde è uno stadio enorme - ma con visibilità limitata, il prezzo base è di 700 dollari. O meglio, lo era a 24 ore dalla finale. Sicuramente ad assistere al match ci sarà Donald Trump. Il capo della Casa Bianca è partito per New York dove alle 14 ora locale, le 20 in Italia, assisterà alla finale degli Us Open.