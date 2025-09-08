Jannik Sinner, la frase sottorete: che lezione ad Alcaraz

Un trionfo senza discussioni quello di Carlos Alcaraz agli ultimi US Open, togliendo a Jannik Sinner non solo il titolo, ma anche la leadership mondiale detenuta da oltre un anno, precisamente 65 settimane. Al termine della sfida, il tennista italiano ha mostrato grande sportività e rispetto, avvicinandosi all’avversario per stringergli la mano e sussurrargli: “È sempre un piacere”. Una frase semplice, ma carica di significato, che ha consegnato un’immagine di classe ed eleganza.

Dietro quelle parole si riflette una rivalità intensa, fatta di battaglie durissime, ma anche di una stima reciproca che cresce partita dopo partita. Sinner, consapevole della superiorità espressa da Alcaraz in quella serata, non ha cercato scuse e si è lasciato andare a un’altra confessione spontanea: “Sei stato il migliore, goditela. Io… io ho fatto il meglio, più di così non potevo”. Un riconoscimento onesto e lucido, che conferma quanto l’altoatesino sappia vivere la sconfitta con dignità.