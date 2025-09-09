Libero logo
Almasri
Flotilla
Francia

Di tendenza

John McEnroe feroce contro Sinner: "Alcaraz altro livello. La peggiore di tutte"

martedì 9 settembre 2025
John McEnroe feroce contro Sinner: "Alcaraz altro livello. La peggiore di tutte"

2' di lettura

L'attesissima finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è trasformata in un discreto monologo dello spagnolo. E, con la consueta franchezza, non ha dubbi a sostenerlo John McEnroe. L’ex numero uno del mondo non ha risparmiato critiche al ragazzo di San Candido e ormai ex numero 1 al mondo, sottolineando come lo spagnolo abbia imposto un ritmo semplicemente insostenibile.

"Il livello di Alcaraz è stato troppo alto anche per Sinner", ha premesso McEnroe ai microfoni di Espn. Una sentenza che fotografa il netto divario visto a Flushing Meadows, dove la partita non ha mai dato davvero la sensazione di poter cambiare direzione.

L’analisi dell’ex campione statunitense si è concentrata soprattutto sul servizio, fondamentale che ha spesso sostenuto l’altoatesino nelle sfide precedenti: "Direi che delle 15 partite che hanno giocato questa è la peggiore, in termini di servizio, per Sinner". Una lacuna che ha spalancato il campo alla furia agonistica di Alcaraz: "Ha dato ad Alcaraz troppe chance per fargli male".

Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: sfregio a Sinner?

Carlos Alcaraz celebrerà la vittoria contro Jannik Sinner nella finale degli US Open con un nuovo tatuaggio, scel...

Eppure, un barlume di partita sembrava esserci stato: "Sembrava aver ritrovato la sua strada nel secondo set", ha osservato McEnroe. "E invece è calato di nuovo e non è riuscito più a ritrovarsi".

McEnroe, non usa alcun giro di parole: secondo lui, oggi come oggi, lo spagnolo viaggia su un binario diverso. E per Sinner la sfida più grande non è stata tanto la finale persa, quanto colmare quel divario che l’ex campione americano ha evidenziato senza mezzi termini. Una sfida per il futuro che Jannik, ne siamo certe, proverò a vincere in ogni modo. Con grandi, enormi possibilità di successo.

Sinner, cosa c'è davvero dietro al lapsus della Sabalenka

La vittoria di Carlos Alcaraz agli US Open, raggiunga nella finale contro Jannik Sinner, gli ha permesso di diventare il...

Sotto torchio Jannik Sinner, la domanda che lo fa crollare: "Non è normale"

Tennis Sinner, cosa c'è davvero dietro al lapsus della Sabalenka

Numero uno Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: sfregio a Sinner?

tagjannik sinnercarlos alcarazus opentennisjohn mcenroe

Sotto torchio Jannik Sinner, la domanda che lo fa crollare: "Non è normale"

Tennis Sinner, cosa c'è davvero dietro al lapsus della Sabalenka

Numero uno Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: sfregio a Sinner?

ti potrebbero interessare

489x268

Jannik Sinner, la domanda che lo fa crollare: "Non è normale"

538x310

Sinner, cosa c'è davvero dietro al lapsus della Sabalenka

Lorenzo Pastuglia
3072x2048

Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: sfregio a Sinner?

Lorenzo Pastuglia
569x321

Jannik Sinner e Laila a cena dopo la finale? Occhio al dettaglio: lei...