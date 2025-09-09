Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: sfregio a Sinner?

Carlos Alcaraz celebrerà la vittoria contro Jannik Sinner nella finale degli US Open con un nuovo tatuaggio, scelto per commemorare il successo a New York. Il nuovo numero uno del tennis mondiale ha deciso infatti di farsi incidere sul corpo due simboli iconici della città: la Statua della Libertà e il Ponte di Brooklyn. Per realizzare il disegno si affiderà al suo tatuatore di fiducia, il connazionale Joaquín Ganga, che ha già lavorato con lui in passato.
Questa non è la prima volta che Alcaraz segna le sue vittorie più importanti con un tatuaggio. Dopo il primo trionfo agli US Open, nel 2022, si era fatto tatuare sul braccio sinistro la data esatta della vittoria, l’11 settembre. Inoltre, il successo a Wimbledon del 2023 è stato celebrato con un altro tatuaggio: una fragola accompagnata dalla data del 16 luglio impressa sulla caviglia destra. La scelta della fragola, simbolo personale, si lega a quel momento indimenticabile della sua carriera.
Anche il trionfo al Roland Garros del 2024 ha avuto un ricordo permanente: un tatuaggio che rappresenta la Torre Eiffel, simbolo della capitale francese, dove ha ottenuto la sua vittoria Slam sul suolo europeo. Con questa tradizione, Alcaraz non solo celebra i momenti più significativi della sua carriera con l’inchiostro sulla pelle, ma crea anche un racconto visivo del suo percorso da giovane promessa a campione affermato nel tennis mondiale.