Carlos Alcaraz, colpo di testa: come si concia dopo il trionfo

Carlos Alcaraz ha lasciato un segno indelebile nell’ultimo US Open. Il giovane fenomeno spagnolo ha dominato dall’inizio alla fine, cedendo soltanto un set in tutto il torneo e mostrando un livello di gioco quasi irreale.

Nemmeno Jannik Sinner, battuto in finale, è riuscito a contenerlo. Il trionfo gli è valso il ritorno in cima al ranking mondiale: Alcaraz è di nuovo numero uno della classifica Atp. Dopo la vittoria di New York, intanto, lo spagnolo è rientrato in patria accolto con entusiasmo.

La gioia è stata doppia: non solo ha conquistato il suo sesto Slam a soli 22 anni — un bottino che a quell’età supera solo Bjorn Borg — ma ha anche messo in fila alcuni tra i migliori del circuito. Due successi a Wimbledon, due al Roland Garros e ora due agli US Open: un palmarès che cresce a ritmi impressionanti. In semifinale ha avuto la meglio su Djokovic, mentre in finale ha piegato Sinner con il punteggio di 3-1.