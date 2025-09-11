Libero logo
Carlos Alcaraz, colpo di testa: come si concia dopo il trionfo

di Lorenzo Pastugliagiovedì 11 settembre 2025
Carlos Alcaraz ha lasciato un segno indelebile nell’ultimo US Open. Il giovane fenomeno spagnolo ha dominato dall’inizio alla fine, cedendo soltanto un set in tutto il torneo e mostrando un livello di gioco quasi irreale.

Nemmeno Jannik Sinner, battuto in finale, è riuscito a contenerlo. Il trionfo gli è valso il ritorno in cima al ranking mondiale: Alcaraz è di nuovo numero uno della classifica Atp. Dopo la vittoria di New York, intanto, lo spagnolo è rientrato in patria accolto con entusiasmo.

La gioia è stata doppia: non solo ha conquistato il suo sesto Slam a soli 22 anni — un bottino che a quell’età supera solo Bjorn Borg — ma ha anche messo in fila alcuni tra i migliori del circuito. Due successi a Wimbledon, due al Roland Garros e ora due agli US Open: un palmarès che cresce a ritmi impressionanti. In semifinale ha avuto la meglio su Djokovic, mentre in finale ha piegato Sinner con il punteggio di 3-1.

Carlos Alcaraz e la testa rasata, un rovinoso errore

Tra interviste e festeggiamenti, Alcaraz non ha dimenticato una promessa fatta subito dopo il successo: cambiare look. Il tennis, infatti, si era già accorto dei suoi capelli a inizio torneo, quando si era presentato rasato a zero per colpa di un errore del fratello con la macchinetta.

Lui aveva riso dell’accaduto, così come Sinner, convinto che la chioma sarebbe ricresciuta in fretta. Tornato a casa, Alcaraz si è recato dal barbiere e ha scelto un nuovo stile. Per ora solo una foto lascia intravedere il cambiamento, senza svelarne i dettagli. C’è chi giura che abbia optato per il biondo, altri ipotizzano colori sorprendenti. L’unica certezza è che anche fuori dal campo Alcaraz continua a stupire.

