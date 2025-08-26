Carlos Alcaraz e la testa rasata, un rovinoso errore

Libero logo
martedì 26 agosto 2025
2' di lettura

Carlos Alcaraz ha iniziato lo US Open con una vittoria convincente in tre set contro l’americano Reilly Opelka, ma più che del risultato si è parlato del suo inedito taglio di capelli. Lo spagnolo, infatti, è sceso in campo con la testa completamente rasata, un look che ha subito fatto il giro del web e ricordato a molti il celebre stile di David Beckham nel 2001. L’effetto sorpresa è stato amplificato dalle immagini degli allenamenti del giorno prima, in cui Alcaraz mostrava ancora una chioma folta e curata.

A spiegare l’accaduto è stato lo stesso numero due del mondo in conferenza stampa, raccontando che non si è trattato di una scelta estetica pianificata, ma di un errore casalingo: “Volevo tagliare i capelli prima dell’inizio dello US Open perché sentivo che erano troppo lunghi — ha detto spagnolo — All’improvviso mi sono ritrovato da solo con mio fratello, che ha preso la macchinetta ma ha commesso un errore. Così l’unica soluzione era rasarmi completamente ed è quello che ho fatto”. E ancora: “A essere onesto non è un granché come taglio, anzi è stato strano vedermi senza peli in testa — ha aggiunto — Spero quantomeno che sia diventato un po’ più veloce in campo. E poi la reazione della gente mi fa ridere”.

Alcaraz ha aggiunto che a occuparsi del taglio è stato il fratello Álvaro e non il suo barbiere di fiducia Victor, che spesso lo segue nei tornei europei: “New York è troppo lontana per Victor e non sono così interessato ai capelli — ha concluso lo spagnolo — Sono il tipo di persona che pensa ‘ok, ricresceranno’ e tra qualche giorno tutto andrà bene”. Un episodio curioso che ha fatto sorridere il pubblico e reso virale il suo debutto a Flushing Meadows.

