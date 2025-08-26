Carlos Alcaraz e la testa rasata, un rovinoso errore

Carlos Alcaraz ha iniziato lo US Open con una vittoria convincente in tre set contro l’americano Reilly Opelka, ma più che del risultato si è parlato del suo inedito taglio di capelli. Lo spagnolo, infatti, è sceso in campo con la testa completamente rasata, un look che ha subito fatto il giro del web e ricordato a molti il celebre stile di David Beckham nel 2001. L’effetto sorpresa è stato amplificato dalle immagini degli allenamenti del giorno prima, in cui Alcaraz mostrava ancora una chioma folta e curata.

A spiegare l’accaduto è stato lo stesso numero due del mondo in conferenza stampa, raccontando che non si è trattato di una scelta estetica pianificata, ma di un errore casalingo: “Volevo tagliare i capelli prima dell’inizio dello US Open perché sentivo che erano troppo lunghi — ha detto spagnolo — All’improvviso mi sono ritrovato da solo con mio fratello, che ha preso la macchinetta ma ha commesso un errore. Così l’unica soluzione era rasarmi completamente ed è quello che ho fatto”. E ancora: “A essere onesto non è un granché come taglio, anzi è stato strano vedermi senza peli in testa — ha aggiunto — Spero quantomeno che sia diventato un po’ più veloce in campo. E poi la reazione della gente mi fa ridere”.