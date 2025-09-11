Jannik Sinner sfregiato dallo zio di Nadal: "Come lo ha ridotto Alcaraz"

"Nemmeno il miglior Sinner avrebbe battuto Alcaraz”. Le parole sono quelle di Toni Nadal, che dopo aver visto la finale degli US Open si è espresso in maniera netta. L’allenatore spagnolo, zio di Rafa, in un editoriale per El Pais ha sottolineato come Carlos abbia dimostrato di essere superiore all’azzurro: "Oltre a conquistare il suo sesto titolo del Grande Slam, Carlos ha impedito al suo grande rivale di raggiungerlo a cinque vittorie in questa categoria di tornei e lo ha quasi definitivamente scavalcato nella corsa per chiudere l’anno come numero uno — si legge — Forse questa domenica non abbiamo visto la migliore versione di Jannik, ma oserei dire che, anche se l’avesse mostrata, dubito che avrebbe potuto affrontare un Carlos che ha giocato a questi livelli".

Un giudizio netto, che riflette la sensazione di impotenza vissuta da Sinner contro l’amico-rivale. Nadal ha poi spiegato: "Il primo set dello spagnolo è stato uno dei migliori, se non il migliore, che abbia mai visto giocare ad Alcaraz — ha aggiunto lo spagnolo — Ha rasentato la perfezione, ha giocato a una velocità altissima, ha commesso pochissimi errori e, inoltre, ha saputo variare il ritmo dei suoi colpi quando la situazione lo richiedeva".