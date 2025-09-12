Jannik Sinner e il 15enne Daniil: l'ultima mossa dell'azzurro

Non vuole perdere tempo Jannik Sinner. Dopo la sconfitta in finale agli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz, e il sorpasso in classifica che ha consegnato il numero uno allo spagnolo, il 24enne altoatesino è già tornato in campo a Montecarlo. L’attenzione è tutta rivolta alla tournée asiatica, con i tornei di Pechino (25 settembre-1° ottobre) e Shanghai (1°-12 ottobre) che rappresentano tappe fondamentali per chiudere al meglio la stagione.
Al Country Club del Principato, intanto, il 24enne è stato avvistato insieme al quindicenne Daniil Valter, giovane promessa cresciuta nel Sanremo Tennis Team di Gianluca Mager e già presente nel ranking ITF U18. I due hanno condiviso qualche scambio, probabilmente a scopo promozionale, sotto lo sguardo di Fabio Lavazza. Le immagini, finite subito sui social, testimoniano comunque la voglia di Jannik di rimettersi subito al lavoro.
Il focus principale è sul servizio, il colpo che a New York gli ha creato più problemi. Già in conferenza stampa, dopo la finale con Alcaraz, Jannik aveva parlato della necessità di introdurre cambiamenti nel suo tennis. L’obiettivo è diventare più imprevedibile, con allenamenti mirati insieme a Simone Vagnozzi per ampliare le soluzioni: discese a rete, palle corte e variazioni di ritmo. Una presa di coscienza importante, perché contro la versione deluxe di Alcaraz ammirata agli US Open servirà più che mai un arsenale completo. Il traguardo, insomma, è chiaro: crescere come tennista a prescindere dai risultati immediati. Per Sinner non si tratta solo di inseguire il numero uno, ma di evolvere verso una dimensione di gioco capace di reggere l’urto con i migliori e di esprimere un tennis sempre più completo.