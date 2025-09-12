Jannik Sinner e il 15enne Daniil: l'ultima mossa dell'azzurro

Non vuole perdere tempo Jannik Sinner. Dopo la sconfitta in finale agli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz, e il sorpasso in classifica che ha consegnato il numero uno allo spagnolo, il 24enne altoatesino è già tornato in campo a Montecarlo. L’attenzione è tutta rivolta alla tournée asiatica, con i tornei di Pechino (25 settembre-1° ottobre) e Shanghai (1°-12 ottobre) che rappresentano tappe fondamentali per chiudere al meglio la stagione.

Al Country Club del Principato, intanto, il 24enne è stato avvistato insieme al quindicenne Daniil Valter, giovane promessa cresciuta nel Sanremo Tennis Team di Gianluca Mager e già presente nel ranking ITF U18. I due hanno condiviso qualche scambio, probabilmente a scopo promozionale, sotto lo sguardo di Fabio Lavazza. Le immagini, finite subito sui social, testimoniano comunque la voglia di Jannik di rimettersi subito al lavoro.