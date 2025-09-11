Carlos Alcaraz, sfida totale a Jannik Sinner: chi è la nuova fiamma

Carlos Alcaraz gioca bene e stravince, dentro e fuori dal campo. Lo spagnolo si è aggiudicato la finale degli Us Open contro Jannik Sinner e ha strappato all'azzurro la vetta del ranking Atp. Il nuovo numero uno al mondo si è preso così la rivincita dopo la disfatta di Wimbledon dello scorso luglio. Tra gli spettatori di New York, c'era anche un'ospite d'eccezione. Chi? Brooks Nader, una bionda atomica di 28 anni. Come se non bastasse, la sorella della modella si sarebbe fatta sfuggire la frase: "Carlos è l’uomo del momento". Così facendo, le riviste rosa hanno cominciato a parlare della "nuova coppia glamour del tennis”.

Ma ci sarebbe anche un intreccio amoroso con Sinner. Fino a qualche settimana fa, il nome della modella 28enne era stato accostato proprio a Jannik Sinner, rivale storico dello spagnolo in campo. Alcuni giuravano che fosse lei la misteriosa ragazza che aveva fatto battere il cuore dell’altoatesino dopo la rottura con Anna Kalinskaja.