Sinner-Alcaraz, Becker sbrocca: "Chi mi dà fastidio"

Boris Becker, ex numero uno al mondo, conosce bene cosa significhi stare al vertice e competere per i trofei più importanti. Forte di questa esperienza, il campione tedesco ha analizzato il panorama attuale, sottolineando con sorpresa il divario che si è creato tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e il resto dei top player. L’ex “Bum Bum” ha puntato il dito contro nove tennisti di alto livello, criticandone soprattutto l’atteggiamento: "Alexander Zverev, Jack Draper, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Casper Ruud, Holger Rune, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov. Quello che mi dà fastidio è che si accontentano del ruolo di secondi o terzi". Per Becker, molti sembrano aver accettato di vivere da comprimari, senza la fame necessaria per mettere realmente in difficoltà i due dominatori del circuito.

L’unica eccezione recente, secondo il tedesco, è stata quella di Auger-Aliassime, capace agli US Open di studiare un piano che ha costretto Sinner a lottare duramente. Per il resto, ha insistito Becker, "Quello che mi dà fastidio è che si accontentano del ruolo di secondi o terzi. Quarti di finale vanno bene, o semifinali vanno bene. No, non va bene se vuoi essere il miglior tennista del mondo”.