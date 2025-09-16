Diego Abatanutono scarica il Milan: "Mi sono antipatici, non lo tifo più"

Se anche Diego Abatantuono, iconico “Ras della curva” rossonera in Eccezzziunale... veramente, non tifa più Milan. Clamoroso, doloroso ma - almeno stando alle sue parole - vero. "L’esordio del Milan? Non mi è piaciuto, per quest’anno prendo una pausa di riflessione e sono del Como. Mia madre era comasca e ne approfitto, cavalco la sua comaschità". Così l'attore ai microfoni di Radio 2 Stai Serena su Rai Radio2.

Una battuta che farà discutere, soprattutto perché arriva da chi, per anni, è stato un simbolo del tifo rossonero. Anzi, un'icona, con la complicità dell'indimenticabile pellicola. Ma Abatantuono, fedele al suo istrionico personaggio, non si è certo fermato lì: “Non ho simpatia per questa dirigenza. A dire la verità tutto il calcio mi fa poca simpatia. Ci sono tanti sport che li rendono dignitosi, accettabili, rigorosi. Il calcio mantiene tutte le prerogative negative", picchia duro

E quando c’è da affondare la lama con sarcasmo, l’attore non si tira indietro: "Però adesso abbiamo avuto questa straordinaria opportunità della telecamera dell’arbitro, che ha cambiato radicalmente il punto di vista sulla partita". Il riferimento è alla RefCam che ha fatto l'esordio in Serie A, prima volta assoluta, lo scorso sabato in Juventus-Inter.