Milan-Bologna, Allegri espulso: "Chi mi ha fermato", lo sfogo dopo il raptus

Il finale di Milan-Bologna , nel posticipo di domenica 14 settembre a San Siro, è stato ad alta tensione. Massimiliano Allegri , visibilmente nervoso, ha perso la calma negli ultimi minuti ed è stato espulso. Tutto nasce dal ribaltamento della decisione dell'arbitro Mercenaro: inizialmente concesso un rigore ai rossoneri per un contatto su Nkunku, dopo la revisione Var l'episodio è stato giudicato regolare, senza alcun fallo da parte di Freuler. La panchina milanista ha però contestato con forza il mancato controllo su un precedente contrasto tra Lucumí e lo stesso Nkunku, ritenuto da molti meritevole di penalità e possibile espulsione per il difensore felsineo.

Da lì la miccia. Allegri si è avvicinato al quarto uomo Rapuano urlando parole concitate, accompagnate da gesti plateali. Immediata la segnalazione al direttore di gara, che ha estratto il cartellino rosso . L'allenatore, in un gesto ormai tipico, si è tolto la giacca e ha continuato a inveire con sarcasmo, ripetendo più volte “bravo” al collaboratore arbitrale, trattato a fatica dallo staff e con Saelemaekers che tentava invano di calmarlo. Nel dopo gara, Allegri ha minimizzato: "Niente di che, ho solo protestato sul rigore. Per fortuna la giacca mi ha fermato ".