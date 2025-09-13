Mondiali di atletica, Nadia Battocletti conquista l'argento: "Fatico a crederci"

Seconda medaglia di giornata per l'Italia ai Mondiali di atletica leggera. Dopo l'argento di Antonella Palmisano nella marcia Nadia Battocletti ha vinto a sua volta l'argento nei 10mila metri, battuta solo dalla Beatrice keniana (30'37"61), campionessa olimpica in carica sulla distanza. L'azzurra, già seconda un anno fa ai Giochi di Parigi 2024, ha corso in 30'38"23, facendo segnare il nuovo primato nazionale. Bronzo all'etiope Gudaf Tsegay in 30'39"65.
"Per me è ancora un sogno, faccio fatica a crederci. Sto vivere un sogno dagli Europei di Roma". Così Nadia Battocletti ai microfoni di Rai Sport dopo l' argento conquistato nei 10mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo.
"Forse quest'anno è stato un pochino più complesso, perché ho capito che atleta sono e di conseguenza lo ha capito anche tutto il mio staff e la mia famiglia. Non è stato un anno semplice, sono ancora incredula della gara che sono riuscito a fare - ha aggiunto - È stata una gara in cui mi hanno colpito in ogni punto, sapevano di non potermi portare all'ultimo giro. Volevo cambiare quelle lacrime di Budapest, ci sono ancora lacrime ma questa volta di gioia. Devo ancora pizzicarmi per capire quello che ho fatto, che mi sembra irrealizzabile". Battocletti sarà impegnata di nuovo giovedì sui 5000 metri. "Adesso di nuovi concentrati sul recupero, che è molto fondamentale", ha concluso.