Manuela Nicolosi, la Boldrini degli arbitri: "Come mi dovete chiamare"

Il delirio di Laura Boldrini ha contagiato anche il calcio. Manuela Nicolosi è un fischietto italiano riconosciuto a livello mondiale. La direttrice di gara ha diretto gare di altissimo profilo come finali della Coppa del Mondo Femminile, le Olimpiadi e la Supercoppa Europea maschile del 2019. E, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ci ha tenuto a ribadire come vuole essere chiamata dai giocatori in campo.

Arbitro o arbitra? "No, no, arbitra. Non sa quanti uomini mi scrivono per correggermi ma arbitra è il femminile di un sostantivo che ovviamente si ha l'abitudine di dire arbitro perché il 98% degli arbitri sono uomini. Io sono donna e la declinazione femminile è arbitra", ha detto.