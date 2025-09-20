Manuela Nicolosi, la Boldrini degli arbitri: "Come mi dovete chiamare"

Il delirio di Laura Boldrini ha contagiato anche il calcio. Manuela Nicolosi è un fischietto italiano riconosciuto a livello mondiale. La direttrice di gara ha diretto gare di altissimo profilo come finali della Coppa del Mondo Femminile, le Olimpiadi e la Supercoppa Europea maschile del 2019. E, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ci ha tenuto a ribadire come vuole essere chiamata dai giocatori in campo.
Arbitro o arbitra? "No, no, arbitra. Non sa quanti uomini mi scrivono per correggermi ma arbitra è il femminile di un sostantivo che ovviamente si ha l'abitudine di dire arbitro perché il 98% degli arbitri sono uomini. Io sono donna e la declinazione femminile è arbitra", ha detto.
La polemica femminista si è poi spostata sulla eccessiva presenza di opinionisti maschili nei talk show sportivi italiani. Manuela Nicolosi, lo scorso anno, ha fatto parte della squadra di talent di Dazn: "Volevo dimostrare che un’arbitra può fare ciò che tanti uomini fanno in TV. In tutte le trasmissioni calcistiche parlano solo uomini, spesso ex arbitri senza esperienza con il VAR, mentre io ho diretto come VAR per diversi anni. Ho voluto portare la mia esperienza in tv, dimostrando che anche una donna può farlo. Mi mancava però il contatto con il campo, quindi sono tornata ad arbitrare nella Kings League, dove sono stata la prima donna, confermando che anche noi donne abbiamo il nostro posto nel calcio".