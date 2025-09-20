Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Milan, Max Allegri sbanca Udine: 3 a 0 e spettacolo in campo

di
Libero logo
sabato 20 settembre 2025
Milan, Max Allegri sbanca Udine: 3 a 0 e spettacolo in campo

(Ansa)

1' di lettura

Il Milan ha vinto in casa dell'Udinese per 0-3 nella terza partita del sabato della quarta giornata di Serie A, giocata al Bluenergy Stadium di Udine. I rossoneri passano in vantaggio al 40' del primo tempo con Pulisic e allungano nella ripresa con le reti di Fofana (46') e ancora Pulisic (53'). Terza vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri, che oggi non era in panchina per squalifica ed è stato sostituito dal suo vice Marco Landucci. Il Milan sale a quota 9 punti in classifica agganciando momentaneamente il Napoli al secondo posto. Restano invece a 7 punti, al sesto posto in attesa delle partite della domenica, i bianconeri di Kosta Runjaic.

Solo il polpaccio? Milan, ansia per Rafa Leao: fermo da 33 giorni, voci inquietanti

Punto e stop Milan, la smentita di Adriano Galliani: "Nessun ritorno"

Scontro Carlo Pellegatti, la confessione: "Insulti a Conte, il punto più basso della mia carriera"

tagmilanudinese

Solo il polpaccio? Milan, ansia per Rafa Leao: fermo da 33 giorni, voci inquietanti

Punto e stop Milan, la smentita di Adriano Galliani: "Nessun ritorno"

Scontro Carlo Pellegatti, la confessione: "Insulti a Conte, il punto più basso della mia carriera"

ti potrebbero interessare

3072x2049

Milan, ansia per Rafa Leao: fermo da 33 giorni, voci inquietanti

Andrea Carrabino
1400x933

Milan, la smentita di Adriano Galliani: "Nessun ritorno"

Redazione
1374x752

Carlo Pellegatti, la confessione: "Insulti a Conte, il punto più basso della mia carriera"

Claudio Brigliadori
3072x2299

Tutti i limiti del protocollo e della classe arbitrale

Gabriele Galluccio