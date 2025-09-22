Mondiali di atletica, 7 medaglie che danno fiducia per Los Angeles

Nel mezzo le gioie olimpiche di Tokyo. Da quell’attesa si è passati a un Mondiale che segna una svolta. A Tokyo l’Italia ha conquistato sette medaglie-1 oro, 3 argenti e 3 bronzi - piazzandosi sesta nel medagliere per punti. È il miglior risultato di sempre, non solo per la quantità, ma per la distribuzione: non più un settore solo, ma più specialità capaci di arrivare fino al podio. È la fotografia di un movimento che cresce in larghezza e profondità.

Il titolo mondiale di Mattia Furlani nel lungo (8,39) è il simbolo di una generazione che non ha paura di misurarsi con i giganti. A vent’anni ha saputo gestire una finale con freddezza da veterano. L’Italia non si è fermata lì: Nadia Battocletti ha messo insieme un argento nei 10.000 e un bronzo nei 5.000, Antonella Palmisano ha riportato la marcia sul podio con l’argento nella 20 km, Andrea Dallavalle ha centrato il secondo posto nel triplo, Iliass Aouani è salito sul terzo gradino nella maratona e Leonardo Fabbri ha completato il bottino con il bronzo nel peso. Accanto alle medaglie, tanti finalisti e semifinalisti: dai giovani come Pernici e Riva ai già noti come Arese e Simonelli. È questa base larga a fare la differenza, perché certifica continuità e prospettiva.

Il paradosso è che questo record di podi sia arrivato senza le firme dei tre campioni più attesi: Jacobs, Tamberi e Diaz. Jacobs, pur in crescita, si è fermato in semifinale nei 100 ma ha dato cuore in staffetta; Tamberi ha vissuto un anno complicato ed è rimasto lontano dai suoi standard; Diaz ha pagato una pubalgia fastidiosa. A loro si aggiungono le giornate storte di Larissa Iapichino e l’infortunio che ha fermato Stano. Eppure il movimento non si è piegato. Anzi, ha trovato risorse altrove, segno che il ricambio è concreto.