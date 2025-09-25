Carlos Alcaraz, paura a Tokyo: si accascia a terra durante il match

Paura per Carlos Alcaraz. A Tokyo, durante l'inizio del match contro Baez, il numero uno al mondo si è accasciato a terra dolorante e quasi in lacrime toccandosi la caviglia. Poco dopo il tennista spagnolo ha fatto qualche saltello sul posto per poi sedersi sulla sua panchina, dove ha ricevuto le prime cure. La caviglia sinistra è stata così fasciata molto stretta durante il medical timeout.
Al momento non si conosce l'entità del danno, ma potrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia. Successivamente Alcaraz è tornato in campo - accolto dagli applausi del pubblico - per riprendere a giocare. Eppure, come si vede dai filmati diffusi sui social, le facce del suo team nel box non erano molto serene. In ogni caso - nel corso del nono gioco - Alcaraz è riuscito a rimontare da 0-40, conquistando la palla break e chiudendola andando sul 5-4.
Jannik Sinner, sfida totale ad Alcaraz: "Su cosa sto lavorando""La risposta è stata sempre sul campo, però stiamo lavorando per poter essere un giocatore migliore, ...
Atteso a Pechino anche Jannik Sinner. "È fantastico tornare di nuovo a un torneo", ha detto il tennista azzurro alla vigilia del suo esordio all'Atp500. Dopo gli Us Open e la delusione della finale persa contro l'arcirivale Alcaraz, "il corpo è in buona forma. Anche la mente. Ho avuto un buon periodo di riposo". E chissà se lo stesso vale per lo spagnolo... A vedere l'ultimo infortunio, sembrerebbe di no.
Medical time out con un po' di paura per Carlos Alcaraz a Tokyo: lo spagnolo appoggia male il piede sinistro e si fa fasciare la caviglia. Per ora comunque resta in campo pic.twitter.com/TFhK4915kU— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) September 25, 2025