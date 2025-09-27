Cristian Chivu, "non sono scemo": Inter, lo sfogo che cambia tutto

«Non sono scemo». A pronunciare la nuova versione dell’antico adagio mouriniano non poteva che essere un giocatore del triplete, ora allenatore dell’Inter. La parafrasi è di Cristian Chivu che no, non è affatto scemo. E non è nemmeno l’aziendalista che molti credono sia. È semplicemente un allenatore che, con pragmatismo e intelligenza, e dopo aver usato il Mondiale per Club per provare qualcosa di diverso, ha intrapreso quella che ritiene l’unica strada possibile per ottenere risultati: evolvere l’Inter per gradi, non stravolgerla per far valere il proprio grado.

Fa sorridere che gli si chieda una rivoluzione immediata senza considerare due fattori evidenti: primo, non ha abbastanza materiale per farla; secondo, non avrà mai il tempo per smontare e rimontare una macchina complessa. Era già sulla graticola dopo due sconfitte, lo è - secondo diversi addetti ai lavori- pure dopo le due vittorie consecutive con Ajax e Sassuolo che ora gli permettono di preparare con più serenità la trasferta di Cagliari (alle 20.45, diretta Dazn e Sky Sport) e la successiva, apparentemente morbida, sfida casalinga di Champions con lo Slavia Praga.

SCRUTINIO PERENNE

E qui, in questo clima di perenne scrutinio, si inserisce l’episodio che forse, più di ogni conferenza (ieri annullata per via della laurea al presidente Marotta), ci ha svelato il vero Chivu. Il video “rubato” durante l’allenamento di mercoledì è un manifesto. Di fronte a qualche commento di troppo da parte di alcuni ospiti (Lautaro invitato a segnare in partita piuttosto che in allenamento), il tecnico ha perso la sua proverbiale calma.

Ha difeso i suoi giocatori («Rispettate chi sta lavorando»), ha invitato i critici ad «andare a Milanello» e ha chiuso con un’imprecazione per rimarcare la spontaneità dello sfogo. Ecco il punto: il Chivu pacato e intellettuale dei microfoni, quello che offre un’intelligenza sopra la media a un pubblico che spesso la scambia per debolezza come se avere cervello escludesse gli attributi- è lo stesso che difende d’istinto e di rabbia il lavoro sul campo. Lavoro sul campo, proprio quello che molti pensano non faccia perché in campo l’Inter va ancora con il 3-5-2.

Se questo è uno scemo, allora ne vorremmo il mondo pieno. Perché con Chivu, l’apparenza inganna. Inganna che il suo 3-5-2 sia identico a quello del suo predecessore: lo è nella forma, non lo è già più nella sostanza. Chi osserva con attenzione avrà notato un pressing più alto, una costruzione più diretta e una ritrovata vicinanza tra le due punte.