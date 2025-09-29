Lewis Hamilton, "Rosco è morto tra le mie braccia": un'addio straziante

E' morto Roscoe, il bulldog di Lewis Hamilton. A darne notizia è stato lui stesso sui suoi canali social. Il pilota di Formula 1, che già nei giorni scorsi aveva fatto sapere di voler stare vicino al suo cane per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute a seguito di una polmonite, ha fatto sapere che il suo Roscoe ha smesso di lottare. "È morto tra le mie braccia", ha scritto il campione, che poi ha riservato un lungo messaggio di addio al suo migliore amico.

"Dopo quattro giorni di supporto vitale, combattendo con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe - ha spiegato Hamilton -. Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso, e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme".