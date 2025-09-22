Libero logo
di Andrea Carrabinolunedì 22 settembre 2025
Leclerc e Sainz, paura in volo: aereo dirottato, "dispersi in Italia"

1' di lettura

"Quando pensi che il weekend sia andato male, sappi che può sempre peggiorare". Ieri, domenica 21 settembre, si è svolto in Azerbaijan il gran premio di Baku dove ha trionfato il solito Max Verstappen, arrivato davanti alla Mercedes di Russell. Male le due Ferrari, con Lewis Hamilton solo ottavo e Charles Leclerc addirittura nono. Il monegasco, poi, non ha avuto proprio un bel rientro nel bel paese.

Dopo la gara il "Predestinato" è ripartito con un aereo privato che a metà volo è stato costretto a un atterraggio fuori programma a Genova a causa del maltempo che sta investendo tutta l'Italia. Insieme a lui anche il vecchio compagno di scuderia Carlos Sainz. I due infatti viaggiano sempre insieme perché sono sponsorizzati dalla stessa compagnia di aerei.

"Siamo su un van nel mezzo dell'Italia e stiamo cercando di arrivare in Francia", ha raccontato Charles Leclerc in un video postato sui social. "Non ci hanno fatto atterrare a Nizza a causa di una tempesta e per questo ci hanno fatto arrivare nel centro Italia. Abbiamo noleggiato un van e ora stiamo tornando a Monaco. Ci aspettano due ore di guida che però faremo diventare un’ora e mezza...", ha detto scherzando il monegasco.

