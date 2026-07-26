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Gp Ungheria, trionfa Norris davanti a Verstappen e Kimi Antonelli: suicidio Ferrari

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domenica 26 luglio 2026
Gp Ungheria, trionfa Norris davanti a Verstappen e Kimi Antonelli: suicidio Ferrari

1' di lettura

La Mclaren di Lando Norris si aggiudica il Gp di Ungheria, 11esima prova del mondiale di F1. Il pilota britannico, in una gara molto complessa, con tanti capovolgimenti, ha avuto la meglio sulla Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli. Per Norris è la 12esima vittoria in un Gp e sfrutta al meglio il ritiro del compagno di squadra Oscar Piastri per un problema al cambio. Beffa per le Ferrari che sono giù dal podio con il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Lewis Hamilton, penalizzato nel finale di 5' per la velocità in pit lane. Chiude al sesto posto l'altra Red Bull di Isack Hadjar, mentre la Mercedes di George Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema in partenza. A chiudere la top ten Lawson, Hulkenberg e Lindblad. Ritiri per Piastri, Bottas e Perez. Il Mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda.

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