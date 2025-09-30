Jannik Sinner, crampi ed errori? Ma batte De Minaur: il colpo con cui lo annichilisce

"Prima i cali li aveva Alcaraz, ora ce li ha Sinner". Su X è un coro di commenti inquieti ma la verità è che Jannik Sinner ha centrato un'altra finale: il 24enne di San Candido, numero 2 al mondo, si qualifica per l'ultimo atto dell'Atp 500 di Pechino battendo in tre set il sempre ostico australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2, in due ore e 20 minuti di gioco. In finale l'azzurro affronterà il vincitore dell'altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev, numero 8 del seeding e 18 del mondo, e lo statunitense Learner Tien, che aveva eliminato ai quarti Lorenzo Musetti (ritiratosi per un problema muscolare).

"E' stato un match con un livello molto alto, ci sono stati tanti grandi scambi, tante chance per entrambi, nel secondo io non ho sfruttato le mie. È stata una partita molto equilibrata, nel terzo ho ottenuto subito il break e questo mi ha aiutato. È stata una partita diversa rispetto alle precedenti con De Minaur, un match molto equilibrato, sono felice di aver vinto e di essere in finale", è il commento a caldo di Jannik.

Nella parte conclusiva del match, Sinner ha dato l'impressione di avere qualche problema con i crampi, ma nella prima intervista post-match non ne ha parlato, limitandosi ad assicurare che sarà al top per domani. "Ho servito molto bene - dice la prima testa di serie del torneo -, lui si muoveva in maniera molto veloce in un campo che è piuttosto lento, ho cercato di rimanere concentrato e di non perdere troppe energie mentali. È stata una partita molto dura, ma sono soddisfatto, ora ho una notte per recuperare. Domani starò bene, in finale c'è grande adrenalina e la volontà di giocare al meglio, è bello poter giocare per un altro grande risultato".

Su X, a partita in corso o appena terminata, i tifosi si dividono tra entusiasti e pessimisti. "Jannik è in finale a Pechino per il terzo anno consecutivo e raggiunge quota 30 finali ATP in carriera", basterebbe in fondo questo dato per saltare la Volpe. Ma in tanti non la pensano così: "Secondo set pieno di errori, sicuramente De Minaur ha giocato in generale un gran bel match, ma ha approfittato soprattutto del calo avuto da Sinner nel secondo", "Unica nota positiva del set il servizio di Jannik che non è mancato, in particolare nei momenti chiave". C'è chi ribatte: "Sto vedendo un Sinner che sperimenta col rischio di sbagliare. Ho visto solo gli ultimi 4 giochi del terzo set ed ho contato cinque palle corte e addirittura un serve and volley!".