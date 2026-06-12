Jannik Sinner, l'azzardo: in campo prima di Wimbledon, ecco dove

L'esibizione, giunta alla sua 32esima edizione, si disputerà sull'erba dell'Hurlingham Club. Saranno presenti numerosi partner commerciali: da Bnp Paribas, che ha lanciato la sua iniziativa benefica "Points for Change" (2 sterline donate per ogni punto, 50 per ogni ace) a sostegno dei programmi per la comunità locale tramite la Hurlingham Club Foundation, alla lussuosa gioielleria Boodles che avrà sul posto una galleria di pezzi pregiati e un servizio di styling dedicato alle influencer, con altri partner che forniranno cocktail e servizi di benessere per gli ospiti.

Insieme a Jannik, parteciperanno al torneo anche gli italiani Flavio Cobolli e Luciano Darderi, oltre che Karen Khachanov, Cameron Norrie, Casper Ruud e Learner Tien. "In occasione della 32esima edizione del Giorgio Armani Tennis Classic, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jannik Sinner nella nostra eccezionale schiera di giocatori - ha commentato il direttore del torneo Nikhil Waugh -. Il torneo ha sempre rappresentato la perfetta armonia tra sport d'élite e raffinata ospitalità e, grazie alla creatività e alla generosità di tutti i nostri partner, l'esperienza di quest'anno sarà ancora più raffinata e coinvolgente che mai". In passato, al Giorgio Armani Tennis Classic, avevano partecipato leggende come Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Pete Sampras, Andy Roddick, Goran Ivanisevic e Tim Henman.