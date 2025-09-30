Cristian Chivu, sbrocca: "Vaff***? Che roba è? Ho le lacrime"

Dopo un avvio di stagione sotto le aspettative - due sconfitte in campionato contro Udinese e Juventus -, l'Inter è riuscita a invertire la rotta risollevandosi in Serie A ed esordendo nel migliore dei modi in Europa. Cristian Chivu si è presentato alla conferenza stampa pre-Slavia Praga - il secondo turno in Champions League - con la consapevolezza di poter ottenere ancora tre punti nella competizione che conta. Ma, una volta sedutosi di fronte ai cronisti, ha avuto una sorpresa sgradita. Che cosa è successo?

In pratica, la chiacchierata tra l'allenatore dell'Inter e i giornalisti presenti in sala è stata bruscamente interrotta da un suono fortissimo in cuffia che lo ha spaventato. Il tecnico stava cercando di capire come ascoltare la traduzione in italiano della domanda di uno dei cronisti, quando è partito un fischio molto fastidioso. Così l'ex Parma si è tolto subito le cuffie e si è lasciato andare a un sonoro: "Vaffanc***. Porca miseria! Ma che roba è questa? Ho le lacrime".

Il rumore dei nemici [cit.] entra - letteralmente - nella conferenza stampa di Chivu alla vigilia di Inter-Slavia Praga. E lui, fra un’imprecazione e l’altra, se ne libera al meglio. pic.twitter.com/6YqGf2Fhuu — Riccardo Spignesi (@INTER291103) September 29, 2025

"Se servono 12 punti nelle prime quattro gare non ci si può mai distrarre, quindi è inutile guardare così avanti - ha poi proseguito Chivu -. Ora pensare solo alla Slavia, bisogna stare con i piedi per terra e pensare al prossimo futuro e basta. Le aspettative possono creare delusioni, quindi partiamo solo dallo Slavia. Cos'è cambiato in fase difensiva? La pressione fatta meglio, la voglia di tornare veloci, l'attenzione, la riaggressione fatta meglio. Come occupa il campo, la voglia di vincere il duello, la pressione che metti, la pressione sul portatore. Direi che siamo più attenti e determinati. E poi - ha concluso - subentra l'orgoglio del campione perché qui ci sono campioni".