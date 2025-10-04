Juventus, mistero Koopmeiners: cosa sta succedendo

Teun Koopmeiners ha 27 anni. A febbraio saranno 28. Alle spalle ha ben tre stagioni in serie A e in Europa League o Champions con l’Atalanta, più una nella Juventus. Non è un giovane da coltivare, non è un talento da perdonare in caso di prestazioni negative, da proteggere, da coccolare a oltranza. Non è un ragazzo a cui va concesso tempo per ambientarsi in un nuovo campionato o nelle massime competizioni europee - detto che il “tempo per ambientarsi” è solitamente una scusa per i giocatori scarsi. Koopmeiners non è scarso, e proprio per questo è lecito aspettarsi molto di più - i 45’ contro il Villarreal sono stati a dir poco disastrosi. Senza dubbio è stato sopravvalutato, questo sì.

Il prezzo del cartellino non è imputabile a Koopmeiners e, con il senno di poi, è da annoverare nella categoria “abbagli”. L’allora ds Giuntoli si è fatto fregare dal super rendimento dell’olandese nell’Atalanta, oltre che dalla tenace trattativa portata avanti da quest’ultima, e alla fine ha chiuso a 58,4 milioni più 2,3 di bonus. Oltre 60 milioni in tutto. Una cifra da fuoriclasse quale Koopmeiners, con tutto il rispetto, non è. Una cifra che pesa a prescindere e che diventa un fardello se si tratta del primo passaggio in una grande storica. Koop, infatti, prima dell’Atalanta aveva giocato nell’AZ (dalle giovanili alla fascia di capitano in prima squadra), nemmeno una delle big d’Olanda, quindi non è uno che si è riciclato in un club di prestigio ma ci è approdato con quel peso da sostenere.