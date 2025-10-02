Libero logo
Juventus, sconcertante David: come si è mangiato il gol da zero metri

di Lorenzo Pastugliagiovedì 2 ottobre 2025
2' di lettura

La notte di Villarreal-Juventus resterà impressa soprattutto per l’incubo sofferto da Jonathan David. L’attaccante canadese ha infatti vissuto una serata da dimenticare: prima un errore clamoroso a porta praticamente spalancata, poi la traversa colpita sul 2-1 che avrebbe potuto chiudere la partita e regalare tre punti preziosissimi alla squadra di Tudor. Alla fine il match è terminato 2-2, e i suoi errori sono diventati il simbolo dell’occasione sfumata. 

Il primo episodio arriva poco dopo l’inizio della ripresa, con Conceicao appena entrato al posto di un Koopmeiners spento. Il portoghese mette in mostra la sua classe: dribbling sulla fascia e cross basso perfetto per David, che con un contro-movimento si libera in area piccola. È tutto solo, a pochi metri dalla porta, ma il sinistro che ne esce finisce incredibilmente a lato. Una deviazione di Rafa Marin ha leggermente sporcato il passaggio, e il rimbalzo del pallone nel momento decisivo non ha aiutato, ma l’errore resta difficilmente giustificabile.

Qualche minuto dopo, Gatti con una splendida rovesciata rimedia fissando l’1-1, e poco più tardi Conceicao ribalta la partita siglando il 2-1. Sembrava il segnale che la Juventus potesse portare a casa la vittoria, ma la traversa colpita ancora da David sul finale ha tenuto in vita il Villarreal. Nel recupero, Renato Veiga ha punito i bianconeri trovando il 2-2 definitivo. “Certo, non è tutta colpa sua — ha detto — ma in serate come queste la cattiveria sotto porta fa la differenza”. L’errore del canadese pesa, e continua a lasciare dubbi sulla sua reale capacità di imporsi con la maglia della Juventus.

