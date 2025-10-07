Jannik Sinner e Laila Hasanovic, voci da Montecarlo: al suo ritorno...

Brutte immagini, quelle arrivate da Shanghai. Jannik Sinner piegato in due, la racchetta come bastone, i crampi, il dolore, poi il ritiro. Corpo e mente che ancora una volta gli presentano il conto. E ora la caccia al numero 1, l'obiettivo di riprendersi lo scettro del tennis mondiale, si fa più lontano. Ma c'è tempo. Tutto il tempo del mondo e di una carriera, incredibilmente, ancora ai suoi esordi.

Già, il ragazzo di San Candido guarda al futuro e ovviamente lo fa con ottimismo. Ora bisogno smaltire lo spavento per quanto accaduto in campo con Griekspoor, settimo ritiro in carriera per il numero 2 al mondo. Sinner ha lasciato Shanghai nella mattinata di lunedì 6 ottobre per rientrare in Europa, destinazione Montecarlo. Lì lo attende un periodo di riposo e valutazioni mediche: l’obiettivo è capire come evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro. Dopo tre mesi di stop forzato nella parte centrale della stagione per l'arcinota vicenda Clostebol, l’azzurro non vuole correre rischi proprio adesso che il calendario entra nella fase decisiva.

Nel frattempo, programma e calendari restano fitti. Sinner è atteso il 15 ottobre al Six Kings Slam in Arabia Saudita, esibizione con un montepremi-monstre pari a sei milioni di dollari, che lo scorso Jannik vinse in finale proprio su Carlos Alcaraz. Dunque i tornei ufficiali: Atp 500 di Vienna e Masters 1000 di Parigi, quest’ultimo per la prima volta ospitato alla Defense Arena e non più a Bercy. A seguire, l’appuntamento casalingo con le Atp Finals di Torino e la Final Eight di Coppa Davis a Bologna.