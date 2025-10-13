Libero logo
di Andrea Carrabinolunedì 13 ottobre 2025
Juve, è dramma-Bremer: il menisco fa crac, altro lungo stop

(Lapresse)

1' di lettura

Ci risiamo. Gleison Bremer si ferma ancora. E, stando a quanto si apprende, si tratta di nuovo di un infortunio serio. Questa mattina, lunedì 13 ottobre, a Lione il centrale bianconero si è sottoposto a consulto medico dal dottor Sonnery. Dopo l'attento esame, è stato riscontrata una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Come si apprende dal comunicato della Juventus, nelle prossime ore l'ex Toro sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.

In un primo momento si pensava che si trattasse di un semplice affaticamento dovuto proprio al difficile rientro dopo il bruttissimo infortunio della scorsa stagione avvenuto a Lipsia, in Champions League. il difensore è stato impiegato con grande continuità da Igor Tudor nelle prime partite della Vecchia Signora. E, in un certo senso, aveva dato buonissimi segnali di forma. Ma alla lunga il brasiliano ha accusato fatica e, appunto, l'ennesimo problema fisico, che lo potrebbe tenere fuori dai campi per un lungo periodo.

Ennesimo guaio in casa Juventus. La Vecchia Signora, in questa prima parte di stagione ha ancora riscontrato problemi nel reparto difensivo, subendo goleade sia contro l'Inter - partita poi vinta all'ultimo minuto -, sia contro il Borussia Dortmund in Champions League. Come lo scorso anno, ora Tudor dovrà fare a meno di Bremer e affidarsi di nuovo a Kelly, Gatti e Kalulu, oltre che al veterano Daniele Rugani.

