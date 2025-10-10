Mike Maignan alla Juve? Le indiscrezioni-choc spaventano il Milan

La Juventus guarda al futuro della porta e mette nel mirino Mike Maignan, secondo La Gazzetta dello Sport. Il contratto del portiere del Milan scade nel 2026 e, con il rinnovo fermo da mesi, l’ipotesi di un addio a parametro zero a fine stagione si fa sempre più concreta. Alla Continassa si stanno muovendo in anticipo per valutare la fattibilità di un’operazione che potrebbe portare in bianconero uno dei portieri più affidabili e carismatici d’Europa.

Trent’anni, due campionati vinti (con Lille e Milan), Maignan è considerato un leader nello spogliatoio e un punto di riferimento tecnico. Lo stesso Massimiliano Allegri, che ne apprezza la personalità, aveva già frenato il suo trasferimento al Chelsea in estate. Ma ora la situazione sembra cambiata: il francese vuole una nuova avventura e le big europee, Bayern Monaco compreso, hanno già manifestato interesse. La Juventus, reduce dal colpo Jonathan David — ex compagno di Maignan al Lille — osserva la situazione con attenzione. L’eventuale arrivo del portiere rossonero non sarebbe un passo indietro per Michele Di Gregorio, stimato dallo staff di Tudor, ma piuttosto un’occasione da cogliere.

A oggi Maignan percepisce circa 2,8 milioni netti grazie al Decreto Crescita, e molto dipenderà dalle sue richieste economiche. I dirigenti bianconeri Comolli, Chiellini e Modesto lo hanno recentemente ammirato dal vivo all’Allianz Stadium, quando il francese ha negato un gol fatto a Gatti con una parata da campione. Il sogno Donnarumma è ormai sfumato, ma la Juventus sembra pronta a tentare un nuovo assalto: l’idea di riportare in Serie A un numero uno di livello internazionale affascina e alimenta il progetto di una squadra più forte e più matura.