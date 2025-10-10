Sandro Tonali incendia la Juventus: una clamorosa pista sul mercato

Sandro Tonali è il faro della Nazionale. Non solo perché è uno degli azzurri più in forma, ma anche per le caratteristiche tecniche e fisiche. Non a caso Paul Scholes, uno dei giocatori più forti nella storia del Manchester United, lo ha appena incoronato in qualità di miglior centrocampista della Premier League di quest’anno. «Fa molto piacere quando arrivano complimenti da ex giocatori così forti», ha commentato Tonali in un’intervista a “Vivo Azzurro”.

Domani Sandro sarà titolarissimo contro l’Estonia e giocherà poi anche contro Israele il 14 ottobre. Due sfide da non sbagliare nel percorso verso il Mondiale 2026. «Sappiamo quanto valgono queste gare- ha dichiarato - e siamo pronti ad affrontare al meglio una alla volta». E sul ct Gattuso: «Siamo disposti ad ascoltarlo sempre, durante gli allenamenti l’intensità è sempre alta. Gattuso ci ha trasmesso la voglia di allenarci e tornare ad essere super competitivi. In passato ci perdevamo anche in un bicchiere d’acqua, ora siamo tornati tutti a martellare».