Neymar, il video che sconvolge i tifosi: ecco com'è ridotto

Un video virale che circola sui social ha mostrato l’amara realtà: dribbling sbagliati, gol falliti, movimenti lenti e una condizione fisica precaria. Neymar, un tempo genio e spettacolo puro, appare oggi come “ la controfigura di se stesso , un ex campione già in procinto di andare in pensione ”. Scene che fanno male, soprattutto pensando a chi lo ha visto incantare con la maglia del Barcellona o del Brasile.

Neymar Jr rischia di chiudere la propria carriera nel modo più impensabile: lontano dai riflettori e dai grandi palcoscenici che lo hanno consacrato tra i migliori di sempre. Oggi, a 33 anni, nessuno sembra volerlo più. Dopo il flop in Arabia e l’esclusione dal Brasile di Carlo Ancelotti , il fuoriclasse verdeoro è tornato a giocare nel Santos, il club dove tutto era iniziato, ma senza riuscire a ritrovare sé stesso .

Il suo declino contrasta con l’ascesa economica e sportiva che aveva vissuto fino a pochi anni fa. Nel 2017 il suo passaggio dal Barça al Psg aveva fatto storia: 222 milioni di euro, il trasferimento più costoso di sempre. Poi, nel 2023, l’avventura araba con l’Al-Hilal, 90 milioni di cartellino e 100 milioni di ingaggio a stagione. Ma anche quel sogno dorato è finito presto, tra infortuni e polemiche.

Secondo indiscrezioni, in estate gli agenti di Neymar lo avrebbero offerto a diversi club europei, tra cui l’Inter, senza però trovare riscontri. “Non è più l’oggetto del desiderio di nessuno”, scrivono in Brasile. Oggi O’Ney gioca nei campionati minori, lontano anni luce da quello che era stato. Una parabola triste, quasi simbolica: il talento che aveva tutto — soldi, fama, classe — ma che, alla fine, ha perso la partita più importante, quella con sé stesso.