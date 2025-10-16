Gigio Donnarumma, la profezia sul Milan sconcerta i tifosi rossoneri

Da Manchester, Gianluigi Donnarumma osserva la Serie A con l’occhio esperto di chi ne conosce ogni sfumatura. Cresciuto nel Milan, oggi difende la porta del Manchester City, dopo l’esperienza al Psg che gli ha portato la Champions League contro l’Inter, ma il legame con il calcio italiano resta forte. Lontano da casa, ‘Gigio’ segue con attenzione la corsa scudetto: “Il campionato italiano è bellissimo, sarà avvincente ed equilibrato, con tante squadre in lotta”.

Alla domanda su chi possa vincerlo, il portiere non esita: “Il Milan di Allegri l’ho visto molto bene — dice sicuro —, hanno svoltato, penso faranno un grandissimo campionato e spero che se la giocheranno fino in fondo”. Parole che rivelano affetto e nostalgia per la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: “Il Milan sta facendo molto bene con Allegri, il Napoli si deve confermare con Conte, farà un grandissimo campionato — aggiunge —. E poi c’è l’Inter, la Juve e anche la Roma”. E chissà cosa ne pensano i tifosi rossoneri della "profezia" di Gigio, con cui i rapporti sono eufemisticamente tesi...