Gennaro Gattuso, la bomba: "Pronto a lasciare l'Italia"

"I meriti me li prenderò se riuscirò a centrare l'obiettivo sennò andrò a vivere lontano dall'Italia. Già ci sto un po' lontano, ancora più lontano…". Gennaro Gattuso, da vero italiano, non canta vittoria prima del dovuto. Anzi. Memore di quanto accaduto negli ultimi anni, aspetta di vedere i suoi ragazzi qualificati per i Mondiali prima di gioire. E addirittura promette di lasciare il nostro paese in caso di fallimento.

"Non sono uno scappato di casa – ha rivendicato Gattuso – qualcosa ho fatto in questi anni, però sapevo che c'era gente che aveva fatto molto di più di me e l'ho presa come una grande responsabilità, non come un peso. Sapevo quello che volevo fare, ce l'avevo ben chiaro, ma non pensavo di riuscire a mandare la squadra 16 volte al gol. Non pensavo questo, pensavo di provare a riuscire a creare un gruppo, a creare una squadra che poteva stare bene in campo, però il merito è loro. Io ho pochissimi meriti. Lavoro sì, gli sto vicino con lo staff, lavoriamo tantissimo, perché sono 7-8 giorni che bisogna veramente lavorare tanto, si dorme poco, però si fa anche questo perché dopo quando arrivano le vittorie si sta molto bene".

Gigio Donnarumma, invece, non ha il minimo dubbio: "La terza volta non accadrà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi. Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff", ha aggiunto. Si andrà in campo a marzo. "Un tempo che ci permetterà di entrare ancora di più in sintonia con il nostro commissario tecnico, di metabolizzare le sue idee, di dare sostanza al suo calcio".

