Terni, agguato dei tifosi al pullman del Pistoia basket: sassaiola, morto l'autista

Tragedia nel mondo del basket e dello sport italiano: è caccia ai responsabili dell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket che è stato raggiunto dal lancio di pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un mattone, ha centrato in pieno l'autista di scorta del mezzo che è morto. Il fatto è accaduto domenica sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti) al termine della partita di basket tra la RSR Sebastiani Rieti e l'Estra Pistoia al PalaSojourner.

"Esprimo profondo cordoglio della Regione Toscana per la tragedia avvenuta nei pressi di Terni, dove il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, di ritorno da Rieti, è stato colpito da sassi, causando la morte del secondo autista", ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Un gesto gravissimo e inaccettabile che colpisce tutta la nostra comunità sportiva - ha aggiunto Giani -. Siamo vicino ai familiari della vittima, ai tifosi e alla società. Auspichiamo che le forze dell'ordine facciano piena luce su quanto accaduto".