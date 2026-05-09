Stroncone, massacrata a martellate sull'autobus di linea

Attimi drammatici, di puro terrore, a Stroncone, nei pressi di Terni: una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. Una violenza brutale, secondo le prime testimonianze, una furia cieca.

L'aggressore è poi fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e dunque immediatamente trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Gli investigatori hanno recuperato il martello con cui è stata massacrata e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni raccolte, pare che aggressore e vittima si conoscessero.

La vittima è una 44enne di origine marocchine: è stata colpita all'improvviso, ripetutamente. Le condizioni sono apparse subito disperate. Dopo le martellate, la belva si è dileguata facendosi largo sull'autobus, per poi darsi alla macchia nella campagna circostante.

Come detto, gravissime le condizioni della donna, subito intubata all'arrivo all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è arrivata in elisoccorso, Gli inquirenti hanno sequestrato l'arma, il martello abbandonato dall'aggressore durante la fuga, Nel frattempo è caccia all'uomo in tutta la zona, con pattuglie che stanno setacciando ogni nascondiglio e ogni anfratto.