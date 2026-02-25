Rieti, bimba di 10 mesi muore schiacciata nel sonno dal papà

Una tragedia ha colpito ieri la provincia di Rieti: una bimba di appena 10 mesi ha perso la vita dopo essere stata involontariamente soffocata mentre dormiva nel letto insieme al padre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle autorità competenti, la piccola sarebbe stata accidentalmente schiacciata nel sonno durante il riposo con il genitore, rimanendo in arresto cardiaco all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

I sanitari hanno attivato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite a lungo e con grande impegno, fino a stabilizzare temporaneamente la piccola. Vista la gravità della situazione e il grave stato di ipossia (mancanza di ossigeno) in cui versava, è stato disposto il trasferimento urgente in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, centro di riferimento per le condizioni critiche dei pazienti pediatrici.

Purtroppo, nonostante il trasporto d’urgenza e il pronto intervento dei medici, la bambina non ce l’ha fatta: le complicazioni legate all’arresto cardiaco e alla prolungata privazione di ossigeno si sono rivelate irrimediabili e di fronte allo sforzo dei medici non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia e in seguito presso le strutture sanitarie sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione tutti gli aspetti della dinamica.