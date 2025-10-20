Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Milan, Allegri gela Vieri in diretta su Dazn: "Se avevo te in panchina..."

di Roberto Tortoralunedì 20 ottobre 2025
Milan, Allegri gela Vieri in diretta su Dazn: "Se avevo te in panchina..."

2' di lettura

Christian Vieri era un centravanti molto pratico e quando parlava con i giornalisti era molto diretto. Ora, a distanza di sedici anni dalla fine della sua carriera, anche da opinionista televisivo non manca nel regalare spunti ed essere molto diretto con i suoi interlocutori. E non manca di farlo nemmeno con Massimiliano Allegri alla fine della partita vinta dal Milan contro la Fiorentina. Nel post-partita stuzzica la reazione dell’allenatore che, a caldo, dopo il 2-1 firmato da una doppietta di Rafael Leao, risponde divertito e in maniera acuta. 

L’ex-attaccante, ai microfoni di DAZN, provoca la sua reazione quando gli pone una domanda di carattere tattico: "Mister, perché non è partito subito con Gimenez e Leao?". Il sorriso evidente di Allegri alla questione è subito eloquente e, in maniera molto spontanea e diretta, parla d’istinto e scherza: “E se c'avevo te in panchina magari partivo con Gimenez… Non avevo nemmeno una punta a disposizione. Ho aspettato il cambio, perché c'era un calcio d'angolo: quando ti mancano dei giocatori in quel ruolo è normale fare una lettura della partita e sono stato fortunato, mi è andata bene".

Vieri e Allegri, guarda qua il video di Dazn su Youtube

Allegri, poi, rincara la dose con Bobo: “Se vuole venire… lo vedo che sta bene, in grande condizione". Vieri, molto autoironico, sminuisce il suo ruolo: "Al massimo per giocare a padel". Il Milan, ora, è primo in solitaria in classifica e venerdì è atteso da un nuovo impegno a San Siro contro il Pisa. Max, però, non cade nel tranello di sentirsi arrivato: “Non lanciamo alcun tipo di messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo, speriamo solo di recuperare almeno Nkunku e Loftus-Cheek per la prossima partita. Non dobbiamo esaltarci troppo per questi risultati, perché il cammino è ancora lungo".

Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

Milan da solo in vetta alla classifica di Serie A: battuta la Fiorentina a San Siro in rimonta per 2-1, vantaggio dei vi...

A dare una risposta al quesito di Vieri, infine, ci prova anche Andrea Stramaccioni che dice la sua: “Allegri finora non ha giocato con le due là davanti. Poi credo che la scelta iniziale sia stata dettata dal fatto che gli mancavano i centrocampisti e contro una squadra come la Fiorentina, che aveva un centrocampo così folto, ha pensato che quella fosse la mossa migliore”.

faccia a faccia Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

Serie A Milan-Fiorentina, Pioli gela i rossoneri: "Se c'è un Dio del calcio..."

Rossoneri Milan, Mexes-choc: "Ibrahimovic mi ha traumatizzato. Si tremava..."

tag
massimiliano allegri
christian vieri
milan
milan fiorentina

faccia a faccia Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

Serie A Milan-Fiorentina, Pioli gela i rossoneri: "Se c'è un Dio del calcio..."

Rossoneri Milan, Mexes-choc: "Ibrahimovic mi ha traumatizzato. Si tremava..."

ti potrebbero interessare

6000x4000

Serie A, il Milan in vetta alla classifica: battuta in rimonta la Fiorentina

3072x1833

Milan-Fiorentina, Pioli gela i rossoneri: "Se c'è un Dio del calcio..."

Redazione
3072x1604

Milan, Mexes-choc: "Ibrahimovic mi ha traumatizzato. Si tremava..."

Lorenzo Pastuglia
4134x2756

Milan senza pace, anche Rabiot fuori: dagli esami, pessime notizie

Redazione