Milan, Allegri gela Vieri in diretta su Dazn: "Se avevo te in panchina..."

Christian Vieri era un centravanti molto pratico e quando parlava con i giornalisti era molto diretto. Ora, a distanza di sedici anni dalla fine della sua carriera, anche da opinionista televisivo non manca nel regalare spunti ed essere molto diretto con i suoi interlocutori. E non manca di farlo nemmeno con Massimiliano Allegri alla fine della partita vinta dal Milan contro la Fiorentina. Nel post-partita stuzzica la reazione dell’allenatore che, a caldo, dopo il 2-1 firmato da una doppietta di Rafael Leao, risponde divertito e in maniera acuta.

L’ex-attaccante, ai microfoni di DAZN, provoca la sua reazione quando gli pone una domanda di carattere tattico: "Mister, perché non è partito subito con Gimenez e Leao?". Il sorriso evidente di Allegri alla questione è subito eloquente e, in maniera molto spontanea e diretta, parla d’istinto e scherza: “E se c'avevo te in panchina magari partivo con Gimenez… Non avevo nemmeno una punta a disposizione. Ho aspettato il cambio, perché c'era un calcio d'angolo: quando ti mancano dei giocatori in quel ruolo è normale fare una lettura della partita e sono stato fortunato, mi è andata bene".

Vieri e Allegri, guarda qua il video di Dazn su Youtube

Allegri, poi, rincara la dose con Bobo: “Se vuole venire… lo vedo che sta bene, in grande condizione". Vieri, molto autoironico, sminuisce il suo ruolo: "Al massimo per giocare a padel". Il Milan, ora, è primo in solitaria in classifica e venerdì è atteso da un nuovo impegno a San Siro contro il Pisa. Max, però, non cade nel tranello di sentirsi arrivato: “Non lanciamo alcun tipo di messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo, speriamo solo di recuperare almeno Nkunku e Loftus-Cheek per la prossima partita. Non dobbiamo esaltarci troppo per questi risultati, perché il cammino è ancora lungo".