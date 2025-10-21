Jannik Sinner, niente Davis? Non è finita: la bomba di Nicola Pietrangeli

Coppa Davis sì o Coppa Davis no? La rinuncia di Jannik Sinner a disputare le final eight di Bologna tra 18 e 23 novembre, motivata con la necessità di preparare al meglio la prossima stagione regalandosi una settimana di lavoro e allenamenti mirati in più, ha diviso l'Italia e i tifosi. Per qualcuno è una scelta legittima, anche alla luce dei due straordinari successi delle ultime due edizioni, con Sinner trascinatore azzurro. In buona sostanza, l'altoatesino ha già abbondantemente dimostrato il suo attaccamento alla "Nazionale". Per altri, invece, è una delusione catalogabile alla voce "alto tradimento".

Tra i due estremi, il grande vecchio del nostro tennis Nicola Pietrangeli è senz'altro più vicino alla seconda posizione. "La Davis è come la mamma, non si tocca. È una scelta non bella – attacca intervistato da Repubblica l'ex capitano che ha portato in Italia la prima Insalatiera in quel magico 1976 -. Mi dispiace molto, anche per lui. Si mette in fila dietro a quelli che pensano solo ai soldi e non ai tifosi. Pensa alla classifica? Sinceramente non capisco. Rimane comunque numero due, potrà tornare numero uno, ha molti punti, ha molto tempo, molti tornei, cosa cambia? Una scelta incomprensibile. Non riesco a trovare una logica. È il suo momento. È all'apice, tutti lo vogliono, tutti lo amano. Una delusione per tutti noi. Questo è uno schiaffo al Paese".