Jannik Sinner rompe il silenzio: "Perché rinuncio alla Coppa Davis"

"È stata una decisione non semplice, ma dopo Torino l'obiettivo è partire col piede giusto in Australia, Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l'abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team". Lo ha detto Jannik Sinner a Sky Sport, in merito alla scelta di rinunciare alle finali di Davis con l'Italia a novembre a Bologna.
Anche Paolo Bertolucci ha difeso la scelta di Sinner. "Penso che Sinner, essendo un libero professionista, debba programmare la sua attività e il suo percorso nel circuito come meglio crede - ha spiegato -. Ci ha fatto vincere due volte la Davis - spiega, al telefono con l'ANSA -. Il tennis non è come il calcio, non deve rendere conto a federazione o squadre. Sì è formato da solo ed è giusto che sia lui a decidere dove e quando giocare". La leggenda azzurra ha poi concluso: "La Coppa Davis non è la manifestazione più importante, lo sono gli Slam e le Finals. La sua non è mancanza di senso di appartenenza visto che ce l'ha fatta vincere due volte".
Jannik Sinner, clamoroso: rinuncia alla finale di Coppa Davis. Ecco perchéIl Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la F...
Stesso discorso per Angelo Binaghi: "Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Davis rappresenta per lui, e per tutti noi, un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre", ha aggiunto Binaghi.