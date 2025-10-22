"Alcaraz? Altro che Sinner": fango spagnolo sull'altoatesino

Ora il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz diventa “patriottico”. E in Italia le polemiche sono già divampate come un incendio. Lo spagnolo, infatti, giocherà le Final 8 di Coppa Davis a Bologna, mentre l’italiano ha deciso di declinare. E da quasi 24 ore non si parla d'altro nel tennis.
In Italia tutti mugugnano per l'assenza dell'azzurro, che nelle ultime due edizioni ha contribuito in maniera decisiva alla conquista di due trofei consecutivi, che mancavano da ben 47 anni. In Spagna, invece, è tripudio generale per la decisione del numero uno al mondo rappresentare la Spagna all'evento.
La presenza di Alcaraz aumenta vistosamente le probabilità di sollevare la possibile settima insalatiera della storia della Spagna e nel Paese iberico tutti ne sono convinti. Il trofeo manca dal 2019 e anche allora i campioni non mancavano: Rafa Nadal, Bautista Agut, Carreno Busta, Feliciano Lopez e Marcel Granollers. Il capitano del team David Ferrer, però, ha messo in guardia i suoi in vista del debutto non facile contro la Repubblica Ceca. Pensare che solo Alcaraz risolva tutto è rischioso: "Ci aspetta un esordio molto difficile contro una nazionale che può vantare due top 20. Siamo consapevoli che sarà un confronto lottato, ma siamo pronti a combattere. Avere un giocatore amato in tutto il mondo come Carlos potrebbe essere favorevole per noi".
Sui social, invece, non è stata digerita la scelta di Jannik Sinner e subito è partito il confronto con il rivale. Ci si dimentica troppo facilmente, forse, che negli ultimi due anni Sinner ha arricchito il palmares italiano in modo esponenziale. Su di lui, poi, pesa anche l'assenza alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove invece Carlos era presente. In quel caso, però, la vicenda Clostebol ha avuto un ruolo determinante, altrimenti Sinner avrebbe calcato i campi francesi a cinque cerchi. In ogni caso nel torneo è Sinner ad avere più presenze e più titoli e i due viaggiano su un percorso similare: alle Finals di Coppa Davis nel 2025 Sinner non ci sarà e Alcaraz sì; nel 2023 Alcaraz non c'era e Sinner sì; nel 2024 c'erano entrambi. Le polemiche le porta via il vento.