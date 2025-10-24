Sinner, Panatta: "Avrei giocato, ma questa Davis fa ridere"

Non sono mancati commenti sul presente, in particolare sulla mancata partecipazione di Jannik Sinner alla Final Eight di Bologna. Bertolucci ha sottolineato: “Ha detto un anno fa che non avrebbe giocato — ha detto l’ex tennista — Lo sbaglio è stato nella comunicazione. Hanno aspettato l’ultimo momento, vendendo prima i biglietti”. Per Bertolucci, la Nazionale resta competitiva anche senza il campione altoatesino: “C’è Musetti, Berrettini sta tornando e un ottimo doppio. Giusto che i riflettori ora vadano su loro. Italia, Spagna e Repubblica Ceca sono sullo stesso livello”.

In occasione del decimo “Simposio” organizzato dalla Fondazione Roma, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci hanno animato il dibattito con aneddoti, ricordi e riflessioni sul presente del tennis italiano. I due ex campioni hanno ripercorso insieme gli anni a Formia e il 1976, quando l’Italia vinse la sua prima storica Coppa Davis .

Panatta, invece, ha espresso con fermezza il proprio punto di vista sull’attuale format di Davis: “Avrei giocato, ma i tempi cambiano e questa Davis fa ridere”. L’ex tennista romano ha poi criticato il sistema di punteggio e la gestione delle partite: “Non potevano comunicarlo per via della squalifica, per questa generazione è più importante una settimana di riposo che la coppa, per noi non è concepibile dire no. Ma questa Davis fa ridere, il doppio non può valere il 33% della qualificazione. Musetti? Deve trovare continuità come top 4, è comunque un giocatore divertente da vedere”.

Panatta non ha poi risparmiato nemmeno un giudizio sul tennis contemporaneo: “Abbiamo disputato quattro finali, tutte fuori casa, la squadra era forte, coesa — ha proseguito — Il tennis è cambiato, è monotono. Schemi solo da fondo campo, molto in diagonale, si ignora la palla corta. Poi lo schiaffo al volo è volgare, offensivo”. Infine, il confronto sui giovani talenti evidenzia come Sinner e Alcaraz siano destinati a sfide decise dai dettagli, dal servizio e dalle condizioni del momento, confermando l’equilibrio tra le nuove generazioni di grandi del tennis mondiale.