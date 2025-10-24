Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Sinner, Panatta: "Avrei giocato, ma questa Davis fa ridere"

di L.P.venerdì 24 ottobre 2025
&nbsp;Panatta

 Panatta

2' di lettura

In occasione del decimo “Simposio” organizzato dalla Fondazione Roma, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci hanno animato il dibattito con aneddoti, ricordi e riflessioni sul presente del tennis italiano. I due ex campioni hanno ripercorso insieme gli anni a Formia e il 1976, quando l’Italia vinse la sua prima storica Coppa Davis.

Non sono mancati commenti sul presente, in particolare sulla mancata partecipazione di Jannik Sinner alla Final Eight di Bologna. Bertolucci ha sottolineato: “Ha detto un anno fa che non avrebbe giocato — ha detto l’ex tennista — Lo sbaglio è stato nella comunicazione. Hanno aspettato l’ultimo momento, vendendo prima i biglietti”. Per Bertolucci, la Nazionale resta competitiva anche senza il campione altoatesino: “C’è Musetti, Berrettini sta tornando e un ottimo doppio. Giusto che i riflettori ora vadano su loro. Italia, Spagna e Repubblica Ceca sono sullo stesso livello”.

Sinner, il fotografo Ray Giubilo: "Cosa ho colto, un tifoso non può vederlo"

"Sinner da fuori sembra perfetto, ma io l’ho visto anche nei momenti di frustrazione: lanciare la racchetta, ...

Panatta, invece, ha espresso con fermezza il proprio punto di vista sull’attuale format di Davis: “Avrei giocato, ma i tempi cambiano e questa Davis fa ridere”. L’ex tennista romano ha poi criticato il sistema di punteggio e la gestione delle partite: “Non potevano comunicarlo per via della squalifica, per questa generazione è più importante una settimana di riposo che la coppa, per noi non è concepibile dire no. Ma questa Davis fa ridere, il doppio non può valere il 33% della qualificazione. Musetti? Deve trovare continuità come top 4, è comunque un giocatore divertente da vedere”.

Panatta non ha poi risparmiato nemmeno un giudizio sul tennis contemporaneo: “Abbiamo disputato quattro finali, tutte fuori casa, la squadra era forte, coesa — ha proseguito — Il tennis è cambiato, è monotono. Schemi solo da fondo campo, molto in diagonale, si ignora la palla corta. Poi lo schiaffo al volo è volgare, offensivo”. Infine, il confronto sui giovani talenti evidenzia come Sinner e Alcaraz siano destinati a sfide decise dai dettagli, dal servizio e dalle condizioni del momento, confermando l’equilibrio tra le nuove generazioni di grandi del tennis mondiale.

Jannik Sinner risponde al fuoco: "La mia isola felice"

Mentre in Italia infuriano le polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis, Jannik Sinner si gode la serenità di Vi...

A Vienna Sinner, "non le do mai per scontate": la lezione dopo il match

Italo-australiano Sinner, il fotografo Ray Giubilo: "Cosa ho colto, un tifoso non può vederlo"

A testa alta Jannik Sinner risponde al fuoco: "La mia isola felice"

tag
jannik sinner
coppa davis
adriano panatta
paolo bertolucci

A Vienna Sinner, "non le do mai per scontate": la lezione dopo il match

Italo-australiano Sinner, il fotografo Ray Giubilo: "Cosa ho colto, un tifoso non può vederlo"

A testa alta Jannik Sinner risponde al fuoco: "La mia isola felice"

ti potrebbero interessare

1400x933

Sinner, "non le do mai per scontate": la lezione dopo il match

L.P.
839x533

Sinner, il fotografo Ray Giubilo: "Cosa ho colto, un tifoso non può vederlo"

Redazione
3072x2048

Jannik Sinner risponde al fuoco: "La mia isola felice"

Lorenzo Pastuglia
1215x633

Cobolli lotta ma Sinner vince in due set: prova di forza, ora Bublik ai quarti

Redazione