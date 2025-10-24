Sinner, il fotografo Ray Giubilo: "Cosa ho colto, un tifoso non può vederlo"

"Sinner da fuori sembra perfetto, ma io l’ho visto anche nei momenti di frustrazione: lanciare la racchetta, imprecare, mai in modo eccessivo, ma lo fa": a dirlo, in un'intervista a FanPage, è Ray Giubilo, il fotografo italo-australiano che da oltre trent’anni immortala i più grandi campioni del mondo sui campi da tennis. "È un ragazzo vero, con emozioni vere. Quando parla al pubblico è profondamente sincero. Ci sono giocatori che sembrano sinceri, ma in realtà recitano. Diciamo che nel tennis ci sono attori e non attori: Sinner non è un attore, Djokovic sì", ha sottolineato Giubilo.

Parlando dei grandi campioni, come Sinner ma anche Carlos Alcaraz, il fotografo ha detto: "Non li conosco personalmente. Sinner sa chi sono, ovviamente, e anche Alcaraz: mi vedono spesso, soprattutto nei primi turni. Però non sono il tipo che va a parlare con i giocatori. Finché non vengono loro da me, non cerco il contatto. Non è distanza, è discrezione. Quello che colgo da loro è il lato umano, che un tifoso non può vedere. A bordo campo noti le piccole cose: la preoccupazione, i momenti in cui si sentono sicuri o, al contrario, fragili. È questo che mi colpisce di più, perché in quei momenti sono persone come tutti gli altri. In pubblico non lo sembrano: un ragazzo di 24 anni che ha già guadagnato centinaia di milioni vive in un’altra dimensione. Ma noi che siamo lì per passione — perché questo lavoro lo fai solo se ti piace davvero — cogliamo la loro umanità, che a volte sfugge allo spettatore".