Jannik Sinner beccato a ridere in diretta tv: cosa gli ha detto Bublik

"Contro Bublik è sempre dura e molto difficile. Ho cercato di tirare il maggior di palle dall'altra parte del campo e mi sono creato le mie occasioni. Le ho avute e sono contento di essere rimasto solido per tutta la partita". Così Jannik Sinner, dopo il quarto di finale degli Atp 500 di Vienna ha vinto contro il kazako Alexander Bublik in due set. "Ho perso solo 5 punti al servizio? Mi sono allenato molto, abbiamo cercato di cambiare qualcosa al momento del caricamento, anche con i colpi mi sono sentito a mio agio. Quindi di avere avuto una grande percentuale, posso essere contento. Ho sempre continuato a spingere", ha concluso.

Il numero due al mondo ha poi svelato un curioso siparietto andato in scena proprio con Bublik appena conclusa la partita, che ha fatto scoppiare a ridere lo stesso altoatesino. "Io gli ho detto che ha fatto la stagione migliore della sua carriera, lui ha risposto: ‘Sì, potevo fare anche meglio se non giocavamo sempre contro'", ha raccontato Jannik ai microfoni di Sky Sport.