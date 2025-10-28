Zverev, siluro contro Sinner: "Ci stai sulle pa*** da 2 anni"

Alexander Zverev ha reagito con filosofia alla sconfitta subita contro Jannik Sinner nella finale del torneo di Vienna. Rispetto agli Australian Open, il tedesco è apparso più sereno, probabilmente perché, nonostante la delusione per la rimonta incassata dopo un ottimo primo set, ha confermato a se stesso di poter competere alla pari con un giocatore come l’azzurro. La conferma è arrivata dalle sue parole durante la premiazione dell’Erste Bank Open. Dopo aver preso il microfono, Zverev si è rivolto direttamente a Sinner con un tono scherzoso e diretto: "Prima di tutto, vorrei iniziare con un argomento molto spiacevole: Jannik, stai rompendo le p***e a tutti i giocatori da due anni!". Le risate di Sascha sono state condivise dal pubblico e dallo stesso Sinner. Al campione italiano ha poi rivolto un’altra battuta: "Rilassati un po’, lo sappiamo che sei il miglior giocatore del mondo. Lascia che vinca anch’io ogni tanto". Anche Sinner ha reagito divertito.

Zverev aveva un record favorevole nei confronti di Sinner, con 4-1 nei precedenti, ma negli ultimi incontri il bilancio è cambiato. Le sconfitte nei quarti di Monte-Carlo al tie-break del terzo set e agli US Open al quinto set avevano segnato momenti dolorosi, ma Jannik ha poi trionfato a Cincinnati, all’Australian Open e ora a Vienna, dimostrando una crescita esponenziale. Il tedesco ha riconosciuto i meriti dell’avversario: "Che anno incredibile hai avuto, hai raggiunto tutte e quattro le finali degli Slam. E questa settimana, ovviamente, sei stato semplicemente il miglior giocatore qui a Vienna".

