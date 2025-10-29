Juventus, vittoria in casa contro l'Udinese per 3 a 1: e sugli spalti...

Aspettando l'arrivo di Luciano Spalletti - che però non era presente allo stadio -, nell'imediato la Juventusritrova i tre punti e l'entusiasmo che aveva smarrito dopo un'astinenza di vittorie durata otto partite e oltre un mese. I bianconeri, guidati ad interim dal tecnico della Next Gen Massimo Brambilla, hanno battuto 3-1 all'Allianz Stadium l'Udinese grazie a una prestazione convincente che consente alla Signora di non perdere ulteriore terreno dai quartieri nobili della classifica. Rispetto alle ultime versioni incolori la Juve è scesa in campo con uno spirito diverso, più battagliero, e può godersi il ritorno al gol di Vlahovic e Yildiz, entrambi a segno su rigore. Brambilla deve rinunciare per infortunio a Thuram e rilancia dal 1' Openda e Vlahovic, preferito a David. In un clima surreale la Juve ha il merito di trovare subito la via del gol proprio con l'attaccante serbo, che trasforma con freddezza un rigore concesso per un fallo di Goglichidze proprio sull'ex Fiorentina.

L'Udinese fatica ad accendersi - solo Zaniolo sembra illuminare la manovra degli ospiti - e rischia di incassare il raddoppio al 40', quando Okoye con un intervento decisivo nega la gioia del gol a Kostic. L'estremo difensore dei friulani si ripete un minuto dopo ancora su Vlahovic, tra i più pimpanti. Prima dell'intervallo però a sorpresa gli ospiti pareggiano e conti proprio con Zaniolo. In avvio ripresa i bianconeri accusano il colpo e ripartono con il freno a mano tirato, con Di Gregorio attento sul colpo di testa di Goglichidze, ma questa Juve si diverte e riprende presto in mano il pallino del gioco, costruendo più di una situazione da gol (in particolare con Openda) e mettendo all'angolo l'Udinese. Okoye salva su Vlahovic e Kalulu, ma si fa trovare impreparato sulla zuccata di Gatti, imbeccato al 22' da una pennellata di Cambiaso. Anche dopo il 2-1 però la Signora conferma di essere una squadra 'malata', con Bayo che sugli sviluppi di un corner va a un soffio dal 2-2.